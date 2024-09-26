26-29 Eylül tarihleri arasında bu oyunları ücretsiz deneyimleyebilir, ardından indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Hangi oyunlar ücretsiz?

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Sudden Strike 4 - European Battlefields Edition

Tropico 5 - Penultimate Edition

Oyunlar, 29 Eylül’e kadar ücretsiz. Deneme süresi sonrası ise uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Oyunların fiyatları

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections : 659,40 TL

: 659,40 TL Sudden Strike 4 - European Battlefields Edition : 85 TL

: 85 TL Tropico 5 - Penultimate Edition: 28,50 TL

Xbox Game Pass Core ve Ultimate Aboneleri için kaçırılmayacak fırsat

Oyun severler için büyük bir fırsat olan bu ücretsiz hafta sonu etkinliği, özellikle popüler oyunları denemek isteyenler için harika bir fırsat. Naruto x Boruto gibi aksiyon dolu dövüş oyunlarından strateji sevenlere hitap eden Sudden Strike 4 ve Tropico 5'e kadar geniş bir yelpazede oyun deneyimi sizi bekliyor.