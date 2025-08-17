Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasıyla gündeme oturmuştu. Kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılırken Çerçioğlu, uzun süren sessizliğini Sabah Gazetesi’nden Yavuz Donat’a yaptığı açıklamalarla bozdu.

“Aylarca bekledim, ses çıkmadı”

CHP Genel Merkezi ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirten Çerçioğlu, “Kuşadası’ndan gelen kararlar mevzuata aykırıydı. İçinde rant vardı. Ben reddettim. Aylarca bekledim, ses çıkmadı. Ardından yerel medya üzerinden hakaret ve iftiralar başladı” dedi.

Rüşvet iddialarına sert yanıt

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bazı ihalelerde rüşvet verdiği iddialarını reddeden Çerçioğlu, “Bu iddiaların tamamı yalan. İhaleler şeffaf bir şekilde yapıldı. Yargı süreci de takipsizlikle sonuçlandı. Buna rağmen üzerime iftira atıldı. Özgür Özel bile konuyu bilmeden bana iftira etti” ifadelerini kullandı.

“İmar mafyasıyla mücadele ettim”

Parti değişikliğinin perde arkasını anlatan Çerçioğlu, “İmar mafyası ve rant baskısı vardı. Ben bunlara boyun eğmedim. Söylemezsem içimde kalırdı. Kararımın en büyük nedeni budur” sözleriyle sürecin temelinde çıkar gruplarıyla yaşadığı mücadele olduğunu vurguladı.

Eşiyle ilgili iddiaları reddetti

Çerçioğlu, eşine ait Jantsa firmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara da değindi. Şirketin Aydın’ın en büyük vergi rekortmenlerinden biri olduğunu belirten Çerçioğlu, “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Jantsa üretiminin yüzde 85’ini ihraç ediyor. Şirketin mali sıkıntıda olduğu yönündeki söylemler tamamen iftiradır” dedi.

“Yalan makinesi gibi çalışıyorlar”

Kendisini hedef alanların rant elde etmeye çalışan çevreler olduğunu öne süren Çerçioğlu, “İstediklerini yapmadığım için üzerime geldiler. Yalanlarla, tehditlerle beni susturmaya çalıştılar. Yalan makinesi gibi üretiyorlar” diyerek sert çıktı.