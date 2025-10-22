Osmaniye’de D-400 kara yolunda yolcu minibüsü kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Kaza D-400 kara yolunda meydana geldi

Osmaniye’nin Bahçe yönü Kanlıgeçit mevkisinde meydana gelen kazada, 02 KV 242 plakalı yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada minibüs içinde bulunan 13 kişi yaralandı.

Araçta kadın ve çocuk yolcuların da bulunduğu belirtildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmaniye ve Bahçe’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından D-400 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Refüje devrilen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği bölgede yol koşulları ve araçta olası teknik arıza ihtimalleri araştırılıyor.