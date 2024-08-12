Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği ve başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'in yer aldığı "Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi" filminin çekimleri başladı. Futbol dünyasının efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis’in yaşam hikayesinden uyarlanan bu film, Lefter'in Büyükada'dan başlayarak dünya çapında bir efsane haline gelme sürecini anlatıyor.

Yapım ve senaryo

Filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures birlikte üstlenirken, senaryosunu Ayşe İlker Turgut kaleme aldı. Film, Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı’nın unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak.

Oyuncu kadrosu

Filmde başrollerde yer alan Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'e Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

Filmin konusu

Büyükada'da doğan ve adaların çok kültürlü yapısı içerisinde büyüyen Lefter, babası Hristo'nun katı isteklerine rağmen futbolcu olmaya karar verir. Ancak bu karar, onun için zorlu bir yolculuğun başlangıcı olur. Lefter, ailesi, aşkı ve kimliği konusunda birçok mücadele vererek, hem Türkiye'de hem de dünya çapında tanınan bir futbol efsanesine dönüşür.

"Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi," Lefter Küçükandonyadis'in futbol dünyasında bıraktığı derin izleri ve insan olarak yaşadığı mücadeleleri ekrana taşıyacak. Film, hem futbolseverler hem de biyografi türüne ilgi duyanlar için heyecanla beklenen bir yapım olacak.

Büyükada'dan tüm dünyaya yayılan bir başarı hikayesi. Lefter "Bir Ordinaryüs Hikayesi" yakında sadece Netflix'te. pic.twitter.com/4zAiuENFFr — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 12, 2024