Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Squid Game, 3. sezonuyla ekranlara dönüyor. Netflix, Güney Kore yapımı dizinin final sezonunun 27 Haziran 2025'te izleyicilerle buluşacağını resmen açıkladı.

Squid Game 3. sezon için geri sayım başladı

2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla küresel çapta büyük bir başarı elde eden Squid Game, uzun bir aranın ardından 26 Aralık 2024'te ikinci sezonuyla geri dönmüştü. Netflix’in yaptığı son açıklamaya göre, dizinin üçüncü ve final sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacak.

Üçüncü sezon neler sunacak?

Yeni sezon, baş karakter Seong Gi-hun'un ölümcül oyunların arkasındaki organizasyonu yok etme mücadelesine odaklanacak. İkinci sezonda dikkat çeken gelişmelerden biri, ilk sezonda öldüğü sanılan polis memuru Hwang Jun-ho'nun geri dönüşü oldu. Jun-ho'nun hayatta olması, organizasyonun karanlık sırlarına dair yeni ipuçlarının açığa çıkacağını gösteriyor.

Üçüncü sezonun başlangıç noktası, Gi-hun’un tekrar oyuna katılma kararı aldığı final sahnesi olacak. Karakterin intikam yolculuğu, izleyicilere aksiyon ve gerilim dolu anlar yaşatacak.

Oyunun kökenleri ve organizasyonun sırları açıklanacak

Final sezonunda, Squid Game organizasyonunun kökenleri ve perde arkasındaki isimler hakkında daha fazla bilgi verileceği açıklandı. Ayrıca Gi-hun’un karşısına çıkacak yeni düşmanlar ve müttefikler, dizinin finalini şekillendirecek.

Squid Game 3. sezon oyuncu kadrosu

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (Oyuncu 456)

Wi Ha-joon - Hwang Jun-ho (Polis Memuru)

Lee Byung-hun - Hwang In-ho (Ön Adam)

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (Oyuncu 218) Adobe Photoshop’a yeni yapay zeka aracı! Otonom düzenlemeler başlıyor

Jung Ho-yeon - Kang Sae-byeok (Oyuncu 067)