Belçika’da Carrefour BIO markası altında satılan organik tahin ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edildi. Yetkililer, tüketicilere ürünleri tüketmeden iade etmeleri çağrısında bulunarak, ilgili ürünlerin market raflarından toplatıldığını duyurdu.

Carrefour BIO tahinlerinde salmonella alarmı

Belçika Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Carrefour'un Belçika’daki mağazalarında satışa sunulan Carrefour BIO markalı "Susam Ezmesi Tahin" (350g) ürünlerinde salmonella bakterisine rastlandığı bildirildi.

Toplatılan ürün bilgileri paylaşıldı

Yetkililer tarafından salmonella riski taşıdığı belirtilen ürünlere ilişkin detaylar şöyle açıklandı:

Marka: Carrefour BIO

Ürün Adı: Susam Ezmesi Tahin

Gramaj: 350 gram

EAN Kodu: 3560071411688

Parti Numarası: LBS250105

Son Kullanma Tarihi: 30/07/2026

Bu ürünlerin tümü, satış noktalarından toplatılmaya başlandı.

Tüketicilere acil iade çağrısı

Carrefour Belçika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Tüm ürünler satıştan çekilmiştir. Elinde bu ürünlerden bulunan tüketicilerin tahinleri tüketmeden iade etmeleri ve bedellerini geri almaları önerilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Salmonella bakterisi hangi riskleri taşıyor?

Salmonella kontaminasyonu durumunda, maruziyetten 12 ila 72 saat sonra karın krampları, ishal ve ateş gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde enfeksiyonun daha ağır seyredebileceği bildirildi.