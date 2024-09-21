Konsol dünyası, İtalyan polisinin gerçekleştirdiği geniş çaplı bir baskın haberiyle sarsıldı. Yaklaşık 55.5 milyon dolar değerinde sahte retro oyun ve konsol satan bir şebekeye yapılan operasyonda, 9 İtalyan vatandaşı tutuklandı. Şahısların, video oyunu kaçakçılığı yapan bir şebeke adına çalıştıkları ve sahte retro oyunlar ve konsollar sattıkları tespit edildi.

Nadir retro oyunlar 2 milyon dolara alıcı buluyor

Ele geçirilen korsan materyaller arasında Mario Bros, Street Fighter ve Star Wars gibi retro oyunların 47 milyon sahte versiyonu ve 12.000 sahte Nintendo, Sega ve Atari konsolu bulundu. BBC'nin haberine göre, Torino polisi bu sahte ürünlerin sertifikasız elektronik cihazlar ve AB güvenlik standartlarını karşılamayan piller ile birlikte internet üzerinden ve bazı uzman mağazalarda satıldığını açıkladı.

Baskının ardından tüm sahte ürünler imha edilirken, sanıklar suçlu bulunmaları halinde 8 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

Retro oyunlar, hala büyük bir pazar oluşturuyor ve bu da illegal çevrelerin dikkatini çekiyor. Bundan birkaç yıl önce Super Mario Bros'un nadir bulunan, mühürlü bir kopyası 2 milyon dolara satılmış, yine Super Mario 64'ün orijinal ve mühürlü bir kopyası 1.56 milyon dolara alıcı bulmuştu.