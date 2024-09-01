Dayak için ödeme listesi şaşırttı

Japonya'nın başkenti Tokyo’da, Türk gezgin Sinan Sağlam tarafından kaydedilen bu ilginç olay, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Sağlam’ın karşılaştığı şahıs, para karşılığında insanlara kendisine dayak atma fırsatı sunuyor. Ücret listesi ise şöyle: sopayla vurmak 500 Yen (3,5 dolar), tekme atmak 1000 Yen (7 dolar), çıplak kalçaya vurmak ise 500 Yen (3,5 dolar).

Sosyal medyada gündem oldu

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Kimileri durumu eğlenceli bulurken, kimileri ise eleştiride bulundu. Sinan Sağlam, bu olayın Japonya'nın sıra dışı kültürel yapısının bir yansıması olduğunu belirtti.

Turistik deneyim mi, insanlık onuruna aykırı mı?

Olayın ardından pek çok kişi, Japonya’daki bu sıra dışı hizmetin turistik bir deneyim mi yoksa insanlık onuruna aykırı bir durum mu olduğu konusunda ikiye bölündü. Sağlam, bu tür deneyimlerin Japonya’da yaygın olmadığını ve bu şahsın bireysel bir tercih olduğunu ifade etti.