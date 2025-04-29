Nevşehir'de Bir Askerimiz Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, içtima alanında yapılan atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Uzun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eğitim faaliyeti kazayla sonuçlandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun’un, atış eğitimi sırasında yaşanan talihsiz kazada ağır yaralandığı bildirildi. İçtima alanında meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan Uzun, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Bakan Yerlikaya'dan taziye mesajı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, içtima alanında atış eğitimi esnasında elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."