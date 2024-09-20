Nevşehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttükleri operasyon kapsamında 50 kişiyi yakaladı. 'Ahmet Şahan Narkoçelik' adı verilen ve 220 personel ile 2 dedektör köpeğinin katıldığı operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 1 kilo 130 gram metamfetamin, 630 gram esrar, 540 gram bonzai, 43 gram kokain, 6 silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 300 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 50 şüpheliden 30’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor.