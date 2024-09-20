İzmit'te otluk alanda yangın: 20 dönüm kül oldu İzmit'te otluk alanda yangın: 20 dönüm kül oldu

Nevşehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttükleri operasyon kapsamında 50 kişiyi yakaladı. 'Ahmet Şahan Narkoçelik' adı verilen ve 220 personel ile 2 dedektör köpeğinin katıldığı operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 1 kilo 130 gram metamfetamin, 630 gram esrar, 540 gram bonzai, 43 gram kokain, 6 silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 300 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 50 şüpheliden 30’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: DHA