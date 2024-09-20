Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı. Karar oy birliği ile alınırken, Japonya ekonomisinin toparlanmaya devam ettiği ve ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enflasyonist baskıların hafiflediği ifade edildi.

Döviz kurlarındaki gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olacak

BoJ, Japonya ekonomisinin potansiyelinin üzerinde büyümeyi sürdüreceğini öngörerek, hem yurt içi hem de yurt dışındaki ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin önemli riskler olarak izleneceğini belirtti. Ayrıca, şirketlerin daha fazla ücret artışı gerçekleştirmesi ve döviz kurlarındaki gelişmelerin de fiyatlar üzerinde etkili olacağı kaydedildi.

Japonya'nın büyüme potansiyelinin korunacağı yönündeki beklentilere rağmen, küresel ekonomik riskler ve enflasyon üzerindeki belirsizlikler dikkatle takip edilecek.