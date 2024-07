Nevşehir Belediyesi’nin, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı bir yaşam kültürünü benimsetmek amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın yeni dönemi başladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın açılışı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü Nevşehir Belediyesi önünden başladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri burada sporcular ve aileleri ile buluşarak birlikte Gazi Stadı’na yürüdü.

Burada sporculara ve ailelerine hitap eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Yaz Spor Okulları’nda Atletizm, Futbol, Halter, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Spor Tırmanışı, Güreş, Teakwondo, Voleybol, Engelli Atletizm, Geleneksel Okçuluk, Su Topu, Modern Okçuluk, Pilates ve POMEM ve BESYO Hazırlık gibi 15 farklı branşta bini aşkın çocuk ve gencin profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim alacaklarını söyledi.

Arı, “Benim ’İki gözümün nuru dediğim’ iki kıymetli kesim var. Birincisi; ablalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz. Onlar benim gözümün nuru. Diğer gözümün nuru ise; gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız, yavrularımız. Bu iki kesim söz konusu olduğu andan itibaren akan sular durur benim için. Bunu her yerde söylüyorum. Ankara’da o büyük büyük gördüğünüz abiler var ya? Kendilerini büyük gören abiler. Onlara vardığımda da ‘Nevşehir’de senin başarının sebebi ne?’ dediklerinde ablalarım ve evlatlarım diyorum. Onlar ‘gençlerden ne olur çoluk, çocuk’ diyorlar. Ama benim için onlar kıymetli. Park park dolaşıp yavrularımla beraber olduğumda benimle alay ediyorlardı. ‘Hayırdır çocuk çolukla ne işin var?’ diyorlardı. Çünkü; yavrularımızı, çocuklarımızı maalesef siyasetteki büyük abiler oy olarak görüyorlardı. Yavrularımla geçirdiğim vakti boşa harcanan zaman olarak görüyorlardı. Ama ben çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığına, sıhhatine, ruhsal ve fiziksel gelişimine destek olmak için ben onlarla birlikte oluyordum. Bunu anlamayanlara anlatmış olduk. O yüzden benim için kıymetlisiniz. Nevşehir’de yaptığımız her iş, attığımız her adım gençlerimizin yarına dair hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi hazırlanmaları için. Onlara yatırım yaptığımız andan itibaren bu şehir kıymetli hale gelir. O yüzden siz gençlerin kendi evlatlarımdan hiçbir farkınız yok. Her biriniz benim evlatlarımsınız.” dedi.

Arı, konuşmasının ardından sporcular ve aileleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Açılış töreninde daha sonra sporcular eğitmenleri eşliğinde antrenmanlarına başlarken çocuklar ise alana kurulan şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi.

Bu arada etkinliğe katılan sporculara ve ailelerine belediye görevlileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.