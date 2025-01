ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürdüğü belirtildi. CBS News haber kanalı, olayın Bourbon Sokağı'nda yaşandığını, bu bölgenin yeni yılın ilk saatlerinde kalabalık olması beklenen popüler bir turistik bölge olduğunu aktardı. CBS News'e konuşan görgü tanıkları, bir sürücünün kamyonunu hızla kalabalığın üzerine sürdüğünü, ardından sürücünün araçtan inerek ateş açtığını anlattı. Ardından polis memurları da şüpheliye ateş açarak karşılık verdi. CBS News muhabiri Kati Weis, olay yerinde yerde yatan birden fazla yaralı olduğu, yaralılara müdahale edildiği bilgisini aktardı. CBS News'e konuşan New Orleans Polis Departmanı'ndan bir sözcü, ilk belirlemelere göre bir aracın bir grup insanın arasına dalmış gibi göründüğünü, yaralıların bilinmediğini ancak rapor edilen can kayıplarının olduğunun bilgisini verdi.

