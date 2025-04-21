New York Knicks ile Detroit Pistons, 22 Nisan Salı günü NBA Play-Off maçında karşılaşıyor. Mücadele 02:30'da Tuttur TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

NBA Play-Off heyecanı, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak New York Knicks ile Detroit Pistons karşılaşmasıyla devam ediyor. Sporseverlerin merakla beklediği New York Knicks – Detroit Pistons maçının yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşma, Tuttur TV kanalından saat 02:30'da canlı yayınlanacak.

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New York Knicks – Detroit Pistons maçı hangi kanalda yayınlanacak?

NBA Play-Off kapsamında gerçekleşecek New York Knicks – Detroit Pistons mücadelesi, Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli platform üzerinden izlenebilecek.

New York Knicks – Detroit Pistons maçı ne zaman ve saat kaçta?

New York Knicks ile Detroit Pistons arasındaki karşılaşma, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Madison Square Garden’da gerçekleşecek mücadele Türkiye saatiyle 02:30'da başlayacak.

Maçı İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri

Tuttur TV:
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli yayın yapmaktadır.

Maç New York Knicks vs Detroit Pistons
Tarih 22 Nisan 2025 Salı
Saat 02:30
Stadyum Madison Square Garden, New York
Yayıncı Kanal Tuttur TV

Kaynak: HABER MERKEZİ