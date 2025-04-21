New York Knicks ile Detroit Pistons, 22 Nisan Salı günü NBA Play-Off maçında karşılaşıyor. Mücadele 02:30'da Tuttur TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
NBA Play-Off heyecanı, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak New York Knicks ile Detroit Pistons karşılaşmasıyla devam ediyor. Sporseverlerin merakla beklediği New York Knicks – Detroit Pistons maçının yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşma, Tuttur TV kanalından saat 02:30'da canlı yayınlanacak.
New York Knicks – Detroit Pistons maçı hangi kanalda yayınlanacak?
NBA Play-Off kapsamında gerçekleşecek New York Knicks – Detroit Pistons mücadelesi, Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli platform üzerinden izlenebilecek.
New York Knicks – Detroit Pistons maçı ne zaman ve saat kaçta?
New York Knicks ile Detroit Pistons arasındaki karşılaşma, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Madison Square Garden’da gerçekleşecek mücadele Türkiye saatiyle 02:30'da başlayacak.
Maçı İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri
Tuttur TV:
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli yayın yapmaktadır.
|Maç
|New York Knicks vs Detroit Pistons
|Tarih
|22 Nisan 2025 Salı
|Saat
|02:30
|Stadyum
|Madison Square Garden, New York
|Yayıncı Kanal
|Tuttur TV