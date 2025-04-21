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Tuttur TV: Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli yayın yapmaktadır.

New York Knicks ile Detroit Pistons arasındaki karşılaşma, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Madison Square Garden’da gerçekleşecek mücadele Türkiye saatiyle 02:30'da başlayacak.

NBA Play-Off kapsamında gerçekleşecek New York Knicks – Detroit Pistons mücadelesi, Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli platform üzerinden izlenebilecek.

Barcelona vs Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Barcelona vs Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

NBA Play-Off heyecanı, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak New York Knicks ile Detroit Pistons karşılaşmasıyla devam ediyor. Sporseverlerin merakla beklediği New York Knicks – Detroit Pistons maçının yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşma, Tuttur TV kanalından saat 02:30'da canlı yayınlanacak.

New York Knicks ile Detroit Pistons, 22 Nisan Salı günü NBA Play-Off maçında karşılaşıyor. Mücadele 02:30'da Tuttur TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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