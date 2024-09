New York Belediye Başkanı Eric Adams, son günlerde gündemi sarsan rüşvet, dolandırıcılık ve yasadışı kampanya bağışları dahil beş ayrı suçlamayla karşı karşıya. İddianamede, Adams’ın New York’taki 36 katlı Türkevi binasının yangın ruhsatı için rüşvet karşılığında “devreye girdiği” belirtiliyor.

Türk bağlantıları ve soruşturma

Demokrat Partili belediye başkanı, yaklaşık bir yıldır Türk hükümeti ve iş insanlarıyla olan bağlantılarıyla ilgili olarak yürütülen bir soruşturmanın merkezinde yer alıyordu. 64 yaşındaki Adams’ın, beş Türk iş insanı ve en az bir Türk yetkili olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden 25 bin doları aşkın yasadışı bağış aldığı iddia ediliyor. ABD yasalarına göre, yabancı uyrukluların vatandaş olmadan siyasi kampanyalara doğrudan veya dolaylı bağışta bulunmaları yasaktır.

Hediye skandalı

The New Yorker’ın haberine göre, Adams Türk yetkililerinden ve iş insanlarından sadece kampanya bağışları almakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitli hediyelere de sahip oldu. Türk Hava Yolları’ndan (THY) business class uçak biletleri, lüks otellerde konaklama ve İstanbul’da yat turları gibi lüks imkanlardan faydalandığı iddia ediliyor. Adams, THY biletlerini sadece Türkiye’ye değil, farklı ülkelere uçuşlarında da kullanarak ekonomi bölümünden aldığı biletleri bedavaya business class’a yükseltmiş.

Savcı Damian Williams, bu hediye ve seyahat indirimlerinin toplamda 100 bin doları aştığını ve Adams’ın bunları sahte belgelerle örtbas ettiğini açıkladı. “Adams bu hediye yağmurunun yasadışı olduğunu biliyordu” diyen Williams, durumun ciddiyetini vurguladı.

Türkevi için baskı iddiası

Adams’ın, 2021 yılında New York eyaletinde açılan Türkevi binasının izinlerini hızlandırmak için itfaiye departmanına baskı yaptığı öne sürülüyor. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve Merkez Bankası New York Temsilciliği’nin bulunduğu Türkevi için yangın güvenliği endişeleri nedeniyle itfaiye onay vermekte zorlanmışken, Adams’ın yetkililere baskı yaparak onay aldırdığı iddia ediliyor.

Hapis cezası riski ve tepkiler

Adams, suçlu bulunması durumunda gizli anlaşmalardan beş, yasadışı kampanya bağışlarından beş ve dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Dünkü basın toplantısında, “Siyahlar böyle işlere bulaşmaz” şeklinde sesler yükselirken, Adams, savunmasını mahkemede yapacağını ve belediye başkanlığından istifa etmeyeceğini belirtti. Ayrıca, soruşturmanın ABD Başkanı Joe Biden’ı eleştirmesi sebebiyle başlatıldığını iddia etti. Basın toplantısını terk ederken “İstifa! İstifa! İstifa!” sesleri yankılandı.

Adams’ın, 2021’deki belediye başkanlığı kampanyası için sahte bağışlar göstererek kamu fonlarından yaklaşık 10 milyon dolar aldığı öne sürülüyor.