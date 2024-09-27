Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen bir araç arızası, otoyol istikametine doğru trafik yoğunluğuna yol açtı. Arızalanan aracın kurtarma çalışmaları devam ederken, sürücüler ve yolcular için dikkatli olmaları öneriliyor.

Olayın detayları

Olay, Kemalpaşa Caddesi'nin yoğun trafik akışının yaşandığı bir bölgesinde gerçekleşti. Arızalanan aracın yol ortasında kalması, özellikle otoyol yönünde ilerleyen araçlar için zor anlar yaşanmasına sebep oldu. Kurtarma ekipleri, aracın güvenli bir şekilde kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol kullanıcılarına uyarı

Kemalpaşa Caddesi’ni kullanacak olan sürücüler, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif güzergahlar belirlemeleri konusunda bilgilendirildi. Yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle tavsiye ediliyor.