Newcastle ile Ipswich Town, 26 Nisan Cumartesi günü Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 17:00’de Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Newcastle Ipswich Town maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonunda Newcastle ile Ipswich Town, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç, saat 17:00'de başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.

Bein Sports 3 canlı yayın bilgileri

Yayıncı Kanal: Bein Sports 3

Newcastle – Ipswich Town maçı, Bein Sports 3 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın Platformları:

Türksat Uydusu ve internet üzerinden: Bein Sports 3 kanalına Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallardan erişim sağlanabilir.

Newcastle - Ipswich Town maçı detayları

Maç Günü

Bu heyecanlı karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Saati

Müsabaka, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak.

Stadyum

Maç, Newcastle’daki St. James Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.