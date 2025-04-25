Newcastle ile Ipswich Town, 26 Nisan Cumartesi günü Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 17:00’de Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Newcastle Ipswich Town maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonunda Newcastle ile Ipswich Town, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç, saat 17:00'de başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.
Bein Sports 3 canlı yayın bilgileri
Yayıncı Kanal: Bein Sports 3
Newcastle – Ipswich Town maçı, Bein Sports 3 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.
Yayın Platformları:
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Türksat Uydusu ve internet üzerinden: Bein Sports 3 kanalına Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallardan erişim sağlanabilir.
Newcastle - Ipswich Town maçı detayları
Maç Günü
Bu heyecanlı karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Saati
Müsabaka, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak.
Stadyum
Maç, Newcastle’daki St. James Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.