Southampton ile Fulham, 26 Nisan Cumartesi günü Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 17:00’de Bein Sports beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak.

Southampton Fulham maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonunda Southampton ile Fulham, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç, saat 17:00'de başlayacak ve Bein Sports beIN Connect kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.

Bein Sports beIN Connect canlı yayın bilgileri

Yayıncı Kanal: Bein Sports beIN Connect

Southampton – Fulham maçı, Bein Sports beIN Connect üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın Platformları:

Türksat Uydusu ve internet üzerinden: Bein Connect uygulaması ile erişim sağlanabilir.

Southampton - Fulham maçı detayları

Maç Günü

Bu heyecanlı karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Saati

Müsabaka, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak.

Stadyum

Maç, Southampton’daki St. Mary’s Stadyumu’nda gerçekleşecek.