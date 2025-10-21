UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Newcastle, Benfica’yı ağırlıyor. Maç 21 Ekim 2025 Salı günü 22:00’de St. James’ Park Stadyumu’nda oynanacak ve TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak.
Newcastle vs Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Newcastle, Benfica ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgileri ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.
Maç Detayları:
-
Tarih: 21 Ekim 2025, Salı
-
Saat: 22:00
-
Stadyum: St. James’ Park Stadyumu, Newcastle
-
Rakipler: Newcastle – Benfica
-
Yayın Kanalı: TRT Spor
-
Yayın Şekli: Şifresiz (Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 ve Türksat üzerinden)
Platform ve Frekans Bilgileri:
-
TRT Spor: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Türksat ve internet üzerinden şifresiz
Maç Salı günü oynanacak ve izleyiciler TRT Spor üzerinden şifresiz olarak canlı takip edebilecek.
-
Tarih: 21 Ekim 2025, Salı
-
Saat: 22:00
-
Yer: St. James’ Park Stadyumu, Newcastle
-
Rakipler: Newcastle – Benfica
-
Yayın Kanalı: TRT Spor
-
Yayın Şekli: Şifresiz