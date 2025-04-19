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Nice ile Angers arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Nice'da bulunan Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak.

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Valladolid vs Osasuna maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Nice ile Angers arasındaki Fransa Ligue 1 mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18:15’te başlayacak. Maç, Bein Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Nice ile Angers, 20 Nisan 2025 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşı karşıya geliyor. Maç saat 18:15’te başlayacak ve Bein Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.

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