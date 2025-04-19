Nice – Angers maçı 20 Nisan 2025'te saat 18:15’te Bein Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Nice ile Angers, 20 Nisan 2025 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşı karşıya geliyor. Maç saat 18:15’te başlayacak ve Bein Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.
20 Nisan 2025 Nice vs Angers maçı yayın bilgileri
Nice ile Angers arasındaki Fransa Ligue 1 mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18:15’te başlayacak. Maç, Bein Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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Bein Sports Max 1:
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Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Maç nerede oynanacak?
Nice ile Angers arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Nice'da bulunan Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak.