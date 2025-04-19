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Reims ile Toulouse arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Reims'da bulunan Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanacak.

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Orduspor vs Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Orduspor vs Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Reims ile Toulouse arasındaki Fransa Ligue 1 mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18:15’te başlayacak. Maç, Bein Sports beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak.

Reims ile Toulouse, 20 Nisan 2025 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşı karşıya geliyor. Maç saat 18:15’te başlayacak ve Bein Sports beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.

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