Reims – Toulouse maçı 20 Nisan 2025'te saat 18:15’te Bein Sports beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.
Reims ile Toulouse, 20 Nisan 2025 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşı karşıya geliyor. Maç saat 18:15’te başlayacak ve Bein Sports beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.
20 Nisan 2025 Reims vs Toulouse maçı yayın bilgileri
Reims ile Toulouse arasındaki Fransa Ligue 1 mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18:15’te başlayacak. Maç, Bein Sports beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak.
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Bein Sports beIN Connect:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Maç nerede oynanacak?
Reims ile Toulouse arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Reims'da bulunan Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanacak.