Nicolas Pribag Futbolcu Mu, Prodüktör Mü

Sakaryaspor, transfer döneminin kapanmasına saatler kala beş yeni futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Dylan Saint-Lous, Ennur Totre ve Mendy Mamadou’nun kulübe katıldığı duyuruldu. Ancak bu futbolcuların arasında yer almayan ve transfer duyurusu yapılmayan isim Nicolas Pribag oldu.

Nicolas Pribag’ın futbolcu olmadığı iddiası gündemde

Sakaryaspor taraftarlarını şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Nicolas Pribag’ın aslında bir futbolcu değil, müzik prodüktörü olduğu öne sürüldü. Pribag’ın futbol takımının antrenmanlarına katılması için bir anlaşma yapılmış olabileceği konuşuluyor. İlginç bir şekilde, Pribag’ın Instagram sayfasında ‘Prodüktör’ unvanı ile tanıtıldığı gözlemlendi.