Japonya’nın en saygın seyahat ve yaşam dergilerinden Crea, Temmuz sayısında çini sanatçısı Nida Olçar’ı “Toprağın Kızı” başlığıyla sayfalarına taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanı verilen Olçar, Japon okurlara Kütahya’nın zengin çini geleneğini tanıttı.

Dergi çekimleri, Japon gelin Yoko Saymaz'ın koordinasyonuyla İstanbul, Kapadokya ve Kütahya'da yapıldı. Crea ekibi, Kütahya’daki ziyaretlerinde Nida Olçar’ın atölyesini gezerek çini yapım sürecini belgeledi, sanatçının hayatı ve çalışmalarına dair detaylı bir röportaj gerçekleştirdi.

Nida Olçar, böylesine prestijli bir yayında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Babam Sıtkı Olçar’ın 30 yıl önce aynı dergide yer alması bizim için ayrı bir gurur. O dönemde Japon koleksiyonerler onun kedili çinilerine büyük ilgi göstermişti. Bugün hâlâ o çiniler için gelen misafirlerimiz var. Şimdi aynı ilginin Kütahya ve benim çalışmalarım için devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Olçar, bu kültürel tanıtımın Kütahya turizmine katkı sağlamasını umduklarını da sözlerine ekledi.