Niğde'nin Melendiz Dağı kırsalında başlayan yangın, zorlu arazi koşulları nedeniyle ciddi bir mücadele gerektiriyor. Melendiz Dağı Gebere Barajı bölgesinde çıkan keven ve ot yangını, itfaiye araçlarının ulaşamadığı bir alanda meydana geldi. Bu nedenle Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaya olarak müdahalede bulunuyor.

Zorlu arazi koşullarında yangınla mücadele

Niğde'nin Melendiz Dağı kırsalında çıkan yangın, bölgenin zorlu arazi koşulları nedeniyle ciddi bir mücadeleye neden oldu. Melendiz Dağı Gebere Barajı çevresinde meydana gelen keven ve ot yangını, itfaiye araçlarının ulaşamadığı kayalık bir bölgede başladı. Yangın, arazinin engebeli yapısı ve araç yollarının olmaması nedeniyle ekipler için büyük bir zorluk oluşturdu.

İtfaiye ekiplerinin yaya müdahalesi

Yangına etkili bir müdahale için Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 kilometrelik kayalık alana yaya olarak tırmanmak zorunda kaldı. Zorlu koşullara rağmen, ekipler yangını kontrol altına almak için büyük bir özveriyle çalışıyor.