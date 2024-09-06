Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dolandırıcılık ve suç örgütü üyeliği davasında, Alisya Bahar Candan ve Nihal Candan’ın yargılanmasına devam ediliyor. Davada, Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

“Bahar, Engin bugün çıktı, sen de çıkacaksın"

Duruşma sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Nihal Candan, Engin Polat’ın tahliye haberini aldıktan sonra kardeşi Bahar Candan’a yönelik, “Bahar, Engin bugün çıktı, sen de çıkacaksın” şeklinde bir mesaj iletti. Ayrıca, duruşma salonunda iki kardeşin birbirlerine öpücük göndermesi de gözlerden kaçmadı.

Sanıkların durumu ve mahkeme süreci

Mahkemede, örgüt yöneticisi olarak suçlanan Onur Apaydın SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık Bahar Candan, tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bazı sanıklar mahkeme salonundaydı. Davada, sanıkların savunmaları devam ediyor.

İddianamede örgüt içindeki rolleri detaylandırıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bahar Candan ve Nihal Candan’ın suç örgütü içinde etkin roller üstlendiği belirtilmişti. İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin, ucuza araç satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı açıklanmıştı. Bahar Candan’ın bankacılık işlemleri ve suç gelirlerinin aklanmasında önemli rol oynadığı, Nihal Candan’ın ise örgüt liderinin sevgilisi olduğu ifade edilmişti.

Sanıkların ceza talepleri ve mağdur ifadeleri

İddianamede, Bahar Candan’ın suç örgütü üyeliği ve dolandırıcılık suçlarından toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, diğer 20 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.