Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda oluşturulan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayan oturumda, süreç “tarihi bir dönüm noktası” olarak tanımlandı.

Komisyon ilk kez toplandı

Meclis Tören Salonu'nda özel oturma düzeniyle toplanan komisyon, kamuoyunun büyük dikkatini çekti. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu adımın sıradan bir çalışma olmadığını belirterek, “Bugün burada milletimizin yarınlarını şekillendirecek bir irade ortaya koyulmuştur” dedi.

Kurtulmuş, yürütülen sürecin sadece siyasi bir yapıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Silahların susmasıyla başlayan bu süreç, herhangi bir partinin değil, milletimizin ortak meselesidir. Terör yalnızca can almamış, aynı zamanda ortak hayallerimizi de çalmıştır” dedi.

Komisyonun işleyiş ilkelerini açıklayan Kurtulmuş, çalışmaların üç temel prensip üzerine oturacağını söyledi: “Şeffaflık, açıklık ve çoğulculuk.” Tüm kararların kamuoyunun gözü önünde alınacağı belirtilirken, komisyonun istişare organı olarak çalışacağı ifade edildi.

“Yeni anayasa değil, yeni kardeşlik cümleleri”

Komisyonun yeni bir anayasa hazırlamak gibi bir görevi olmadığını ancak toplumsal barışın inşasına yönelik önemli diyaloglar kuracağını ifade eden Kurtulmuş, “Bu çatı altında artık daha yüksek sesle kardeşliği konuşmanın zamanı gelmiştir” dedi.

Yasal düzenlemeler

İlk toplantıda komisyonun adı, çalışma esasları ve karar alma yöntemleri de gündeme geldi. “Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” ismi üzerinde durulurken, kararların 5’te 3 çoğunlukla alınacağı belirtildi. Ayrıca Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu’nda yapılabilecek değişiklikler için de değerlendirme yapılacağı açıklandı.

Komisyonun önümüzdeki süreçte halkın nabzını tutmak amacıyla Anadolu genelinde temaslarda bulunması ve uzman görüşleri alması bekleniyor.