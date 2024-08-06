Geçtiğimiz aylarda İranlı eşi Arezoo Gharlar ile boşanan Nihat Doğan, evlat hasretinin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. "Bekarlık zor gidiyor. Evlattan ayrı kaldık ayrılıktan sonra ama Allah'tan haftada bir gün kalıyor benimle. Evlat bambaşka bir şey" şeklinde konuştu.

Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar, bir yıl süren aşklarının ardından 2022 yılında evlenmişti. Çiftin 2023 yılında dünyaya gelen Badıkan adını verdikleri bir çocukları olmuştu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi ve ikili kısa süre önce boşandı.

"Her şey ters olmaya başladı"

Boşanmanın ardından, Arezoo Gharlar, sosyal medya hesabında ayrılık sebepleri hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu. Gharlar, "4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı ve her şey ters olmaya başladı. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım ve birçok kadınla ilişkisi olduğunu gördüm. Bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldım" demişti.

"Artık kendim için çalışmıyorum"

Nihat Doğan, açılışta gazetecilerle yaptığı röportajda, evladına olan bağlılığını ve bekar hayatının zorluklarını dile getirdi. Oğlunu çok sevdiğini belirten Doğan, "Dün 40 derece ateş ile hastaneye götürdük. İyi şükür şu an," şeklinde konuştu. "İyi bir babayım ama iyi bir eş olamadım. Yükümlülüğü üstüme alıyorum. Artık kendim için çalışmıyorum, her şey evladım için. 13 yaşında yetim kaldım, o yaştan beri çalışıyorum. Kendi yapamadıklarımı oğluma yaşatmak istiyorum. En güzel yaşamı ona sunmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.