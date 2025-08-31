Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ı kanser nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Başarılı oyuncu, acı haberin ardından sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini de gözyaşlarına boğdu.

Duygusal Paylaşım

Şahinkaya, annesinin vefatını duyururken şu ifadeleri kullandı: “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum.”

Ünlü oyuncu, annesine olan sevgisini de şu sözlerle dile getirdi: “Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim.”

Sanat Camiasından Başsağlığı Mesajları

Nilperi Şahinkaya’nın annesinin vefatı, sanat camiasında da büyük üzüntüye yol açtı. Oyuncunun dostları ve hayranları sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak acısını paylaştı.

Şahinkaya, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Kiraz Mevsimi”, “Erşan Kuneri” ve “Kral Kaybederse” gibi yapımlardaki başarılı performanslarıyla tanınıyor ve bu zor dönemde sevenlerinden gelen destek mesajlarıyla teselli buluyor.