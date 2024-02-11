Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Sena Nur İbişoğlu)
Türk Hava Yolları: Van Ryk, Kübra Akman, Dicle Nur Babat, Silva, Neriman Özsoy, Bergmann (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan)
Setler: 25-20, 17-25, 22-25, 23-25
Süre: 119 dakika (28, 26, 29, 36)Kaynak: aa