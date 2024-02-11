İmzalanan ek protokole göre, ocak ayı maaşlarına yansıyacak şekilde, en düşük personel ücreti net 27 bin TL, brüt ise 36 Bin 500 TL olarak kararlaştırıldı.

İmza törenine Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, Hak-İş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Belediye Meclis Üyeleri ile Belediye çalışanları katıldı.

Ek protokolü sevinçle karşılayan belediye personelleri, belediye bahçesinde toplanarak Başkan Tatlıdede ve ekibine teşekkür etti. Ek Protokolle %60’lık bir zammın daha yapılarak, bir buçuk yıllık görev süresince 4 defa maaşlara iyileştirme yaptıklarını ifade eden Başkan Tatlıdede, şunları söyledi: “Kıymetli mesai arkadaşlarım; Merakla beklediğiniz toplu sözleşmenizin ek protokolü bugün itibari ile Hizmet İş Sendikası ile imzalamış bulunmaktayız. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana daima sizlerin refahını düşünerek hem maddi hem manevi anlamda huzurlu bir ortamda çalışmanız için çaba sarf ettik. Bir buçuk yıllık görev süremiz içerisinde maaşlarınıza toplam 4 defa iyileştirme yaptık. Malumunuz, yeni dönemde de yönetime adayım.

Sizlerin de desteğiyle yeni dönemde de sizleri memnun edecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Belirlediğimiz rakam, sizlere ve ailelerinize hayırlı ve uğurlu olsun. Alınan kararla birlikte, en düşük net maaş 27 Bin TL olarak belirlendi. Sosyal haklarınız ile birlikte aylık ortalama 29 bin 510 TL alacaksınız. Bu maaşlarınız ocak ayı için de geçerli olmuş olacak. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin mevcut enflasyon durumu göz önünde bulundurularak hiçbir mesai arkadaşımızın zor durumda bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Rabbimi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bugün burada toplandığınız için hepinize teşekkür ediyorum.”

Yapılan ek protokol ile birlikte hiçbir işçinin enflasyona ezdirilmediğine dikkat çeken Hak-İş Mardin Şube Başkanı Sn. Aziz Adıbelli de şunları söyledi: “Ben başta Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, İl Yönetimimize, Meclis Üyelerine ve Bütün Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Şuan imzaladığımız tamamen ek protokoldür, Toplu iş sözleşmemiz Temmuz ayından sonra yapılacak. Yeni bir sözleşme olacak. Dolayısı ile şuan tamamen yönetimin ve belediye başkanımızın İnisiyatifi olarak ek bir düzenleme yapılmıştır. Yani yeni bir sözleşme değildir bu, bu sadece bir ek düzenlemedir. İnşallah hayırlısı ile Belediye başkanımızı seçtikten sonra, Burada tekrar makamında yeni bir sözleşme yaptığımız zaman çok güzel bir sözleşme yapacağız. Başta Belediye Başkanımız sayın Mehmet Tatlıdede’ye ve emeği geçenlerden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz.”

Ak Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin; "Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile ve bu şiarla yola çıktığımız için ben rabbime hamd ediyorum. Böyle bir yönetime sahip olduğumuz için, böyle bir anlayışa sahip olduğumuz için Mehmet Başkana teşekkür ediyorum. Tabi bu bağlamda, Hak İş Başkanı Aziz Adıbelli’ye, Artuklu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Toparlı ve kıymetli heyetine teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Ak Belediyeciliğin farkını sizlerle göreceğiz. Tabi Mehmet Başkanın önderliğinde seçim süresince inşallah farkı göreceksiniz. Hizmet anlayışı, tevazu ve samimiyetle İnşallah bu seçimi sizlerin de desteğiyle atlatacağız inşallah. Allah razı olsun, Teşekkür ediyorum Başkanımıza.” şeklinde konuştu.

Toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile program tamamlandı.