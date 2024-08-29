Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'da forma giyen Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez, kulübe ait Beşevler'deki evinde ölü bulundu. Sabah yapılacak takım antrenmanına katılmayan Lopez'in durumundan endişelenen kulüp yetkilileri, oyuncunun evine gittiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 29 yaşındaki sporcunun kesin ölüm nedeni, adli tıp incelemesinin ardından belirlenecek.

Pilar Marie Victoria Lopez kimdir?

Pilar Marie Victoria Lopez, 1995 doğumlu bir voleybolcu olarak kariyerinde hızla yükselen ve hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılar elde eden bir sporcu olarak öne çıkıyor. 182 cm boyundaki smaçör, Fransa'nın Beziers Angels takımında gösterdiği üstün performansla dikkat çekmiş ve ardından Türkiye'nin Nilüfer Belediyespor takımına transfer olmuştur.

Lopez, aynı zamanda Porto Riko Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve bu takımda gösterdiği başarılı performansla ülkesinin en önemli voleybolcularından biri olarak kabul ediliyor. Hücum gücü ve saha içi liderliği ile tanınan Lopez, voleybol dünyasında adını duyurmayı başarmıştır. 2023-2024 sezonunda Nilüfer Belediyespor’a katılarak Türkiye'deki kariyerine başlayan Lopez, takımının önemli oyuncularından biri olarak sahada etkili bir performans sergilemiş ve takımına büyük katkı sağlamıştır.