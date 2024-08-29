PlayStation Store'da büyük bir indirim dönemi başladı. "Fırsat Çılgınlığı İndirimleri" adı altında düzenlenen kampanya, oyunculara büyük fırsatlar sunuyor. 29 Ağustos 2024 itibarıyla başlayan bu indirimler, 12 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Kapsamlı bir indirim yelpazesi sunan kampanya, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Skull and Bones ve No Man's Sky gibi popüler oyunları büyük fırsatlarla oyuncuların beğenisine sunuyor. Yüzde 80'e varan indirimler, oyunseverler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

İşte öne çıkan bazı oyunlar:

Red Dead Redemption 2 : 2.299 TL'den 758 TL'ye

: 2.299 TL'den 758 TL'ye Hogwarts Legacy PS5 : 3.149 TL'den 944 TL'ye

: 3.149 TL'den 944 TL'ye Skull and Bones : 1.399 TL'den 559 TL'ye

: 1.399 TL'den 559 TL'ye It Takes Two: 1.499 TL'den 524 TL'ye

İndirimli oyunları ve daha fazlasını PlayStation Store'dan inceleyebilirsiniz.