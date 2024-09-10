Sanatçı Nilüfer, haftalardır hastanede tedavi gören eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ı ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. Muhtar, evinin merdivenlerinden düşerek yoğun bakıma kaldırılmış ve ardından entübe edilmişti. Ancak Nilüfer, ünlü spikerin durumunun iyiye gittiğini müjdeledi.

"Gayet iyi, daha da iyi olacak"

Ziyareti sonrası basın mensuplarına konuşan Nilüfer, Reha Muhtar ile oturup sohbet ettiklerini ve sağlık durumunun hızla düzeldiğini belirtti. "Gayet iyi, daha da iyi olacak. Biraz zamana ihtiyaç var ama oturuyordu ve sohbet ettik. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Şu an için taburcu olacağına dair bir bilgi yok, ancak buradan içim rahat ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Eski eş Deniz Uğur ile ilgili sorulara yanıt vermedi

Reha Muhtar’ın hastanede tedavi gördüğü süreçte, eski eşi Deniz Uğur ile yaşanan sorunlar hakkında konuşmak istemeyen Nilüfer, "Bu konuyla ilgili Reha'nın bilgisi yok." diyerek hastaneden ayrıldı.

65 yaşındaki Reha Muhtar'ın sağlık durumunun iyiye gitmesi, hayranlarını ve sevenlerini sevindirirken, Nilüfer'in bu süreçteki destekleyici tutumu da takdir topladı.