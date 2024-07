Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme ve İktisat bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkez’inde düzenlenen törene Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, NNYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neriman İnanç ve Prof. Dr. Erkan Köse, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İİBF 2023-2024 Akademik yılı birincisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Asya Beyza Şahin mezunlar adına bir konuşma yaptı. Fakülte birinciliği payesini dünya genelinde var olma mücadelesi veren kadınlara adadığını belirten Şahin, “Hayatımızda önemli bir yön verecek Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ailesinden edindiğimiz kazanımlarla geleceğe umutla bakıyoruz.” dedi. Konuşmasından sonra Şahin’e YÖK Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa tarafından çiçek ve hediye verildi.

Daha sonra kürsüye çıkan İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya da dünyadaki hızlı değişim döneminde ayakta kalabilmek için değişimin hızına uyum sağlamak, rekabet üstü kalmak, inovasyonu, yeniliği, değişimi hayata aktararak marka olmak gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Esas olan sadece okul hayatında başarılı olmak değil onun yanında hayat okulunda da başarılı olmaktır. Bundan sonra yapacağınız her hatadan ders alıp düştüğünüz yerden kalkmasını bileceksiniz. Çünkü hayat okulunda silgi kullanma şansınız olmayacak. Hangi mesleği hangi işi yapıyorsanız en iyisini yapınız. Başarıya giden yolda kişiliğinizden asla taviz vermeyiniz. Adil, dürüst, ahlak ve vicdan sahibi olunuz. Doğruluktan dürüstlükten ve adaletten asla ayrılmayınız. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve adalet düsturunuz olsun”dedi.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ise konuşmasında, “Bugün burada toplanmamızın gayesi çok kıymetli gençlerimizi hayat mücadelesinin içine dua ve başarı dilekleriyle uğurlamaktır. Kuşkusuz bu bizim için bir ayrılık değil. Evlatlarınız, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi mezunu olarak her zaman aramızda olacaklar. Sizlerin evlatları olan öğrencilerimiz bizim gözbebeğimiz, can dostlarımız paydaşlarımızdır.” dedi. Mezun öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin daima guru olacağını kaydeden Özsoylu konuşmasında şu ifadelere yer verdi. “Bugün bir ayrılık değil bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Artık eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından olan yüksek öğreniminizi başarıyla tamamladınız. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkenize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var. Her son yeni bir başlangıçtır bilinciyle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancım tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı siz ve aileniz kadar Üniversitemizi de yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır. Sizleri bugün hayatınızın yepyeni bir dönemine uğurluyoruz. Yaşamınız boyunca devletimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkın, ihanet etmeyin. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kalın. Şayet biz insanlık değerlerini, kardeşliği, sevgiyi, barışı öğretebilmiş isek, güzel vatanımızın sevgisini öğretebilmiş isek kendimizi bahtiyar addedeceğiz. Gönlümüz, dualarımız hep sizlerle olacak. Yolunuz hayırlı ve uğurlu, bahtınız açık, kısmetiniz bol, başarınız daim olsun”

Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi. İİBF 2023-2024 Akademik yılı birincisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Asya Beyza Şahin’in mezuniyet kütüğüne plaka çakarak bayrak devir teslimi ile devam eden törende fakülte öğretim üyeleri tarafından mezun öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet töreni öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.