Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından ödüllendirilen Norm Ender’in eseri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim müfredatına dahil edildi. Rap sanatçısı, bu önemli gelişmeyi ve gurur dolu anlarını düzenlenen ödül gecesinde dile getirdi.

“Parla” ile Nesillere İlham

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Parla”nın 2025 yılından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere sunulacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Parla adlı bu özel eser, genç nesillere milli değerlerimizi aktarmak ve Cumhuriyet’in önemini hissettirmek amacıyla eğitim programımıza dahil edilmiştir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, gençlere ilham vererek Cumhuriyet bilincini aşılayacaktır.”

Norm Ender: “Hayatımın En Önemli İşi”

MESAM Ödül Töreni’nde “Parla” ile ödül alan Norm Ender, konuşmasında bu eserle ilgili duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti:

“Rap müzikle katıldığım törenlerde genelde farklı bir bilinçle hareket ediyorum. Ancak bu gece buraya geldiğimde gerek mesleğimizin büyükleri gerekse yaşıtlarım tarafından özel bir ilgiyle karşılandım. Bu, benim için kariyerimin en önemli işi. ‘Parla’nın MESAM tarafından ödüllendirilmesi, hayatımın en gurur verici anlarından biri.”

Parla’nın Sözleri Cumhuriyet Coşkusunu Taşıyor

Norm Ender’in “Parla” marşı, Türk milletinin direnişini, Cumhuriyet’e olan bağlılığını ve birlik ruhunu yansıtan güçlü sözleriyle dikkat çekiyor. Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan eserin sözleri gençlere umut ve gurur aşılamayı hedefliyor:

“Parla hilal ve yıldızım,

Parla beyaz ve kırmızım,

Türk’ün yolu Cumhuriyet,

Parla, 100 yaşındasın.”

Norm Ender’den Sosyal Medyada Kutlama Mesajı

Başarılı sanatçı, bu büyük başarısını sosyal medya hesabından “Bir kutlamanızı alırım!” notuyla paylaştı. Norm Ender’in gönderisi kısa sürede büyük ilgi görerek takipçileri tarafından tebrik mesajlarıyla dolup taştı.

Yeni Neslin İlham Kaynağı

“Parla” marşının müfredata dahil edilmesi, rap müziğin milli değerler ve eğitim alanında da etkili bir araç olabileceğini gösteriyor. Norm Ender’in bu önemli eseri, Türkiye’nin genç nesilleri için bir ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.