Premier Lig'in 4. haftasında Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi'nin golüyle Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet, Nottingham'ın Anfield'da 55 yıl sonra elde ettiği ilk zafer oldu.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Anfield'da Nottingham Forest'ı ağırladı. Sezona üç galibiyetle hızlı bir başlangıç yapan Liverpool, maç boyunca birçok pozisyon bulmasına rağmen golle buluşamadı. İlk yarıda direkten dönen bir topun yanı sıra, etkili ataklarını değerlendiremeyen Kırmızılar, ikinci yarıda konuk ekipten beklenmedik bir gol yedi. 72. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin şık vuruşu, Nottingham Forest'ı öne geçirdi.

Liverpool'un ilk yenilgisi

Golün ardından baskıyı artıran Liverpool, skoru dengeleyemedi ve sahadan mağlup ayrıldı. Teknik Direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool, bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini aldı ve puanı 9'da kaldı. Nottingham Forest ise bu tarihi galibiyetle puanını 8'e yükseltti.

Anfield'da son galibiyetini 1969'da alan Nottingham Forest, 55 yıl sonra Liverpool'a karşı deplasmanda kazanarak büyük bir başarıya imza attı.