01 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest-Brentford maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports ve beIN Connect ekranlarında olacak.

İngiltere Premier Lig'de 01 Mayıs 2025 Perşembe günü Nottingham Forest ile Brentford karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve maç saatini araştırıyor. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports ile beIN Connect üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Nottingham Forest-Brentford maçı yayın bilgileri

Nottingham Forest-Brentford maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Nottingham Forest-Brentford mücadelesi, beIN Sports ve beIN Connect platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli olacak.

beIN Sports ve beIN Connect frekans ve platform bilgileri

Müsabaka, beIN Sports kanalından Türksat uydusu üzerinden ve beIN Connect dijital platformundan şifreli olarak izlenebilecek. Yayına ulaşmak için abone girişi gerekmektedir.

beIN Sports Frekans: Türksat 4A - 12379 V 30000

beIN Connect: www.beinconnect.com.tr

Nottingham Forest-Brentford maçı detayları

Nottingham Forest-Brentford maçı ne zaman oynanacak?

Nottingham Forest ile Brentford arasındaki mücadele, 01 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak.

Nottingham Forest-Brentford maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21:30.

Nottingham Forest-Brentford maçı nerede oynanacak?

Müsabaka, İngiltere'nin Nottingham kentinde bulunan City Ground Stadyumu'nda oynanacak.