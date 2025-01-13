İngiltere Premier Lig’de 14 Ocak 2025 Salı günü Nottingham Forest, sahasında Liverpool’u ağırlayacak. Kritik önem taşıyan bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Liverpool karşılaşması, Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak ve Bein Sports’un beIN Connect ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool, zirve mücadelesinde puan kaybına tahammül edemezken, Nottingham Forest ise alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacak. İki takımın teknik direktörleri, maç öncesinde taktiklerini basına yansıtmamayı tercih ederken, oyuncu kadrolarının maç saatine yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.