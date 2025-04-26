Werder Bremen St.Pauli maçı 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın yayın saati, kanalları ve şifresiz izleme bilgileri haberimizde.

Werder Bremen St.Pauli maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Werder Bremen ile St.Pauli, Almanya Bundesliga'nın heyecan dolu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan müsabaka, Bein Sports Max 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın başlama saati 18:30 olarak açıklandı.

Bein Sports Max 1 canlı yayın bilgileri

Werder Bremen-St.Pauli karşılaşması Bein Sports Max 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. İzlemek için kullanılabilecek platformlar:

Digiturk: 82. kanal St.Gilloise – Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Kablo TV: 236. kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Tivibu Spor 2 canlı yayın bilgileri

Maç ayrıca Tivibu Spor 2 kanalından da şifreli olarak izlenebilecek. Yayın platformları:

Tivibu: 79. kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilir.

Werder Bremen-St.Pauli maçı hangi gün?

Karşılaşma, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak.

Werder Bremen-St.Pauli Maçı Saat Kaçta?

Müsabaka, saat 18:30'da başlayacak.

Werder Bremen-St.Pauli Maçı Nerede Oynanacak?

Werder Bremen ile St.Pauli arasındaki Almanya Bundesliga mücadelesi, Bremen şehrinde bulunan Weser Stadyumu'nda oynanacak.