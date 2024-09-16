Türkiye ile Japonya arasındaki Vize Muafiyet Anlaşması, iki ülke arasındaki turizm ve iş ziyaretlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu anlaşma kapsamında, Türk vatandaşları Japonya’ya yapacakları 3 aya kadar olan turistik ve iş seyahatlerinde vizeden muaf tutuluyor. Basında yer alan vize muafiyetinin kaldırılacağına dair haberler, İstanbul Başkonsolosluğu tarafından kesin bir dille reddedildi.

Japonya’nın açıklaması:

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, vize muafiyetinin kaldırılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaların hiçbir dayanağının olmadığını belirtti.

İltica başvuruları ve son dönemdeki iddialar

Vize muafiyetinin kaldırılacağına dair iddiaların kaynağı olarak, Türkiye’den Japonya’ya yapılan iltica başvurularındaki artış ve Saitama eyaletindeki Warabi şehrinde yaşanan olaylar gösterildi. Ancak yetkililer, bu gerekçelerin vize muafiyeti kararını etkilemediğini ifade etti.

Japonya’nın son dönemde Türk vatandaşlarına yönelik sınır kontrollerini artırdığı biliniyor. Bunun nedeni olarak, sahte pasaport ve kimlik belgeleriyle Japonya’ya giriş yapmak isteyen bazı kişilerin sayısındaki artış gösteriliyor. Dışişleri Bakanlığı, Japon makamlarının bu durumu dikkate alarak kontrolleri sıkılaştırdığını belirtti.

Sıkı sınır kontrolleri Türk vatandaşlarını etkiliyor

Dışişleri Bakanlığı’nın websitesinde yer alan bilgilere göre, Japonya’ya giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik sınır kontrolleri sıkılaştırıldı. Ancak bu durum, bazı iyi niyetli vatandaşların da mağduriyet yaşamasına yol açabiliyor.

Japonya'ya iş veya turizm amacıyla giden Türk vatandaşlarının, sınır kapılarında karşılaştıkları sıkı kontrollerin zaman zaman mağduriyetlere sebep olabileceği belirtiliyor. Sahte belgelerle giriş yapmaya çalışanların sayısındaki artış, kontrollerin artmasına neden oluyor. Ancak bu durum, vize muafiyeti uygulamasının kaldırılacağı anlamına gelmiyor.