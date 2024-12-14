Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde mevzuata aykırı fiillere yönelik idari para cezalarını yeniden belirledi. Yeni düzenlemelere göre, 2025’te uygulanacak cezalarda yüzde 43,93 artış sağlandı. 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek cezalar, lisanssız işletme ve diğer mevzuata aykırı faaliyetler için önemli miktarlarda artırıldı.

Lisanssız işletmelere yüksek cezalar

Yeni düzenlemeye göre, nükleer tesislerin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda uygulanacak para cezaları 13 milyon 895 bin liradan başlayarak 694 milyon 645 bin liraya kadar çıkabiliyor. Radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinin lisanssız işletilmesi durumunda ise ceza miktarı 6 milyon 950 bin lira ile 69 milyon 468 bin lira arasında değişiyor.

Lisanssız radyasyon uygulamaları için cezalar

Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yapılması durumunda, ceza miktarları 142 bin 361 lira ile 1 milyon 393 bin lira arasında değişiyor. Bu düzenleme, radyasyon alanındaki güvenliği artırmayı amaçlıyor.

İzin ve onay alınmaksızın yapılan faaliyetler

İzin veya onay alınması gereken faaliyetler arasında, tesislerin işletilmesi veya diğer uygulamaların yapılması halinde cezalar 696 bin 562 lira ile 3 milyon 243 bin lira arasında değişiyor. Diğer faaliyetler için alınması gereken izinlerin ihlali ise 50 bin 843 lira ile 228 bin 795 lira arasında cezalandırılacak.

Yanıltıcı bilgi ve gerçeğe aykırı belgeler için yüksek cezalar

NDK’ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde nükleer tesisler için ceza miktarı 13 milyon 895 bin lira ile 694 milyon 645 bin lira arasında, radyoaktif atık ve radyasyon tesisleri için ise 6 milyon 950 bin lira ile 69 milyon 468 bin lira arasında olacak.