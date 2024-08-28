Göz numarası belirleme

Öncelikle, göz doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda kişinin göz numarası belirlenir ve reçete hazırlanır.

Cam malzemesinin seçimi

Gözlük camları için kullanılan malzeme genellikle plastik veya yüksek dayanıklılığa sahip polikarbonattır. Bu malzemeler, kırılmaya karşı dirençlidir.

Camların kesilmesi

Camlar, belirlenen göz numarasına ve çerçeve boyutuna göre özel makinelerde kesilir. Kesim sırasında, camın doğru açıda ve netlikte olması sağlanır.

Cilalama ve kaplama

Kesilen camlar, kenarları düzgün ve pürüzsüz hale getirilmek için cilalanır. Ardından, isteğe bağlı olarak anti-refle, UV koruma veya çizilme önleyici kaplamalar eklenir.

Çerçeveye yerleştirme

Son aşamada, hazırlanan camlar özenle gözlük çerçevesine yerleştirilir. Bu işlem, camların tam oturmasını ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.