Konak Belediyespor’un 5 genç oyuncusu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek U15 Kız Milli Takımı Hazırlık Kampı’na davet edildi. Sporcular, kamp sonunda milli formayı giyerek UEFA Gelişim Turnuvası’na katılma şansı elde edecek.



Konaklı futbolcular milli davet aldı

Konak Belediyespor’un başarılı sporcuları Ecrin Ela Güllü, Evelina Parut, Duru Çınar, Hira Derin Yıldız ve Azra Dede, 4-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Riva’da düzenlenecek U15 Kız Milli Takımı Hazırlık Kampı’na çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde organize ettiği kamp, genç futbolcuların milli takım yolunda önemli bir adım olacak.

🇹🇷 UEFA Turnuvası için hazırlık

Kampın ardından belirlenen kadro, 20-26 Kasım 2025 tarihleri arasında İngiltere’de gerçekleşecek UEFA Gelişim Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Seçilen oyuncular, ilk kez milli formayla uluslararası deneyim yaşama şansı bulacak.

Başkan Mutlu: “Onlara güvenimiz tam”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, genç sporcuların başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Genç sporcularımızın kamp sonunda milli formayı giyeceklerine yürekten inanıyorum. Onların azmine, yeteneğine ve kararlılığına güvenimiz tam. Sporun birleştirici gücüne ve gençleri geleceğe hazırlayan yönüne inancımız sonsuz. Her zaman yanlarında olacağız.”

Mutlu, gençlerin ulusal ve uluslararası başarılarla adlarını daha sık duyuracaklarını söyledi.