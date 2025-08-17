İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Ödemiş Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan unvanı Erkan Taş’ın oldu. Turnuvada yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıkarken, final mücadelesi büyük heyecan yarattı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı organizasyonda, başpehlivanlık için kıyasıya mücadele eden Erkan Taş, finalde rakibi Tufan Güzel’i mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Kemer, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve güreş ağası Habil Tükenmez tarafından takdim edildi. Güreş ağalığı ise 500 bin TL bedelle Habil Tükenmez tarafından üstlenildi.
Dereceye Giren İsimler
Baş Boyu kategorisinde üçüncülük, 662. ve 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri altın kemer sahibi Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Batu’ya gitti. Başaltı Boyu’nda birincilik Onur Susuz’un, ikincilik Samet Ocak’ın, üçüncülük ise Mustafa Cebesi ve Halil Can Dağcan’ın oldu.
Diğer kategorilerde birincilikleri kazanan isimler şöyle:
-
Büyük Orta Boyu: Hüseyin Coşkun
-
Küçük Orta Büyük Boyu: İbrahim Şamil Özak
-
Küçük Orta Küçük Boyu: Görkem Yasin Şefik
-
Deste Büyük Boyu: Batuhan Öztürk
-
Deste Orta Boyu: Beytullah Sarı
-
Deste Küçük Boyu: Ercan Bakan
-
Ayak Boyu: Ali Mert Uçtu
-
Tozkoparan Boyu: Nurullah Eliş
-
Teşvik İki Boyu: Mithat Başeğmez
-
Teşvik Bir Boyu: Sametcan Meler
-
Minik İki Boyu: Hamza Özpiriççi
-
Minik Bir Boyu: Bulut Yaman
Ödemiş Gölcük Yaylası’nda düzenlenen yağlı güreşler, kıyasıya müsabakaların yanı sıra izleyiciler için de unutulmaz bir spor şölenine sahne oldu.