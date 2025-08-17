İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Ödemiş Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan unvanı Erkan Taş’ın oldu. Turnuvada yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıkarken, final mücadelesi büyük heyecan yarattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı organizasyonda, başpehlivanlık için kıyasıya mücadele eden Erkan Taş, finalde rakibi Tufan Güzel’i mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Kemer, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve güreş ağası Habil Tükenmez tarafından takdim edildi. Güreş ağalığı ise 500 bin TL bedelle Habil Tükenmez tarafından üstlenildi.

Dereceye Giren İsimler

Baş Boyu kategorisinde üçüncülük, 662. ve 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri altın kemer sahibi Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Batu’ya gitti. Başaltı Boyu’nda birincilik Onur Susuz’un, ikincilik Samet Ocak’ın, üçüncülük ise Mustafa Cebesi ve Halil Can Dağcan’ın oldu.

Diğer kategorilerde birincilikleri kazanan isimler şöyle:

Büyük Orta Boyu: Hüseyin Coşkun

Küçük Orta Büyük Boyu: İbrahim Şamil Özak

Küçük Orta Küçük Boyu: Görkem Yasin Şefik

Deste Büyük Boyu: Batuhan Öztürk

Deste Orta Boyu: Beytullah Sarı

Deste Küçük Boyu: Ercan Bakan

Ayak Boyu: Ali Mert Uçtu

Tozkoparan Boyu: Nurullah Eliş

Teşvik İki Boyu: Mithat Başeğmez

Teşvik Bir Boyu: Sametcan Meler

Minik İki Boyu: Hamza Özpiriççi

Minik Bir Boyu: Bulut Yaman

Ödemiş Gölcük Yaylası’nda düzenlenen yağlı güreşler, kıyasıya müsabakaların yanı sıra izleyiciler için de unutulmaz bir spor şölenine sahne oldu.