2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk haftası, bu gece oynanan altı karşılaşma ile devam etti. Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Inter’i konuk etti. Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 tamamlandı. Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11’de başlayıp 82 dakika sahada kaldı.

Nuri Şahin'den tarihi galibiyet

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Club Brugge karşısında 3-0’lık net bir galibiyet elde eden Borussia Dortmund, bu sezon grupta iddialı olduğunu gösterdi. Alman ekibinin gollerini Jamie Bynoe-Gittens (76' ve 86') ve Sehrou Guirassy (90+5 penaltı) kaydetti.

Celtic’ten gecenin en farklı galibiyeti

Gecenin en farklı galibiyeti, İskoçya temsilcisi Celtic’ten geldi. Celtic, sahasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava’yı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Liam Scales (17'), Kyogo Furuhashi (47'), Arne Engels (56' pen.), Daizen Maeda (70') ve Adam Uche Idah (86') atarken, Slovan Bratislava’nın tek golü Kevin Wimmer’den (60') geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları:

Bologna 0-0 Shakhtar Donetsk

Sparta Prag 3-0 Salzburg

PSG 1-0 Girona

Club Brugge 0-3 Borussia Dortmund

Manchester City 0-0 Inter

Celtic 5-1 Slovan Bratislava

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta, sürpriz sonuçlarla ve farklı galibiyetlerle tamamlandı.