Avrupa Ligi 2. haftasında IF Elfsborg, İtalyan temsilcisi Roma’yı Boras Arena’da konuk ediyor. Futbolseverler, 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Maç detayları

Tarih: 3 Ekim 2024

Saat: 22:00

Kanal: Tabii Spor 2

Stadyum: Boras Arena

Hakem: K. Tohver (Estonya)

Yan Hakemler: S. Koiv, S. Klaasen (Estonya)

IF Elfsborg, Avrupa Ligi 2. haftasında kendi sahasında İtalyan devi Roma’yı ağırlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, Boras Arena’da gerçekleştirilecek ve futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.