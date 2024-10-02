Avrupa Ligi 2. haftasında IF Elfsborg, İtalyan temsilcisi Roma’yı Boras Arena’da konuk ediyor. Futbolseverler, 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.
Maç detayları
- Tarih: 3 Ekim 2024
- Saat: 22:00
- Kanal: Tabii Spor 2
- Stadyum: Boras Arena
- Hakem: K. Tohver (Estonya)
- Yan Hakemler: S. Koiv, S. Klaasen (Estonya)
IF Elfsborg, Avrupa Ligi 2. haftasında kendi sahasında İtalyan devi Roma’yı ağırlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, Boras Arena’da gerçekleştirilecek ve futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Editör: Aykut Akyürek