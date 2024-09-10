Muğla’nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuzların ilçe merkezine indiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ormanlık alanda sürü halinde dolaşan domuzlar, yiyecek bulmak amacıyla Konacık Mahallesi'ne yöneldi. Yaklaşık 20 kişilik bir grup oluşturan domuzlar, bölgede yiyecek arayışına girdi.

Umduğunu bulamayan domuzlar ormana döndü

Domuzlar, ilk olarak Konacık Mahallesi'nde dolaşarak yiyecek aradılar. Daha sonra sitelerin bulunduğu bölgeye geçerek burada da bir süre yiyecek aradılar. Ancak, aradıkları yiyeceği bulamayan domuzlar, kısa bir süre sonra ormana geri dönerek kayboldu.

O anlar görüntülendi

Domuzların şehir merkezindeki bu alışılmadık davranışı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.