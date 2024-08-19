Ekmeğe tarihi indirim

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Belediye Başkanı Ercan Özel, 2019 seçimlerinde verdiği söz doğrultusunda ekmek fiyatlarında köklü bir değişikliğe gitti. 1 lira 20 kuruş olan ekmek fiyatını 1 TL'ye çeken Özel, bu kararını uygulamaya koydu.

Başkan Ercan Özel’in seçim vaatlerinden biri olan bu düzenleme, 19 Ağustos itibarıyla hayata geçti. Ekmekler, her gün belirli bir süre boyunca 1 TL’den satışa sunulacak. Satış noktaları ve detaylar şu şekilde:

Satış Noktası: Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesi

Saatler: 11.00 - 13.00

Sınırlama: Günlük 1000 adet ekmek ile sınırlı

Başkan Özel, bu düzenleme ile yıllar önce verdiği sözünü yerine getirdiğini belirtti. “Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün ekmek 1 TL’den satışa sunuldu. Böylece, yıllar önce verdiğimiz sözü de tutmuş olduk” dedi.