Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeniköy’de başlamış olan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Söke ilçesinin Argavlı Mahallesi’ne kadar ulaştı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye gece görüşlü iki helikopter sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte bu helikopterler, gece boyunca yangına havadan müdahale edecek.

Aydın’ın Germencik ilçesinde Gümüşyeniköy mevkiinde başlayan orman yangını, bilinmeyen bir sebeple zirai alanda patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, Söke ilçesinin Argavlı Mahallesi’ne kadar ulaştı ve geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanı tehdit eden yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, UMKE ve diğer ekiplerden oluşan geniş bir müdahale grubu sevk edildi.

Yangına müdahale için karadan arazözler, iş makineleri ve tankerlerle destek sağlanırken, havadan ise 9 uçak ve 7 helikopterle alevlerle mücadele ediliyor. Bölgedeki ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Havanın kararmasıyla birlikte yangına müdahale eden helikopterlerin sayısı artırıldı.

Gece görüşlü helikopterlerle müdahale

Havanın kararmasıyla birlikte, gece görüşlü iki yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Bu helikopterler, sabahın ilk ışıklarına kadar alevlerle mücadeleye devam edecek ve kara ekiplerine destek sağlayacak. Gece görüşlü helikopterler, karanlık koşullarda alevlerin kontrol altına alınmasına büyük katkı sağlayacak.

Yangının geniş bir alana yayılması, bölgedeki müdahale stratejilerini önemli ölçüde etkiliyor. Ekipler, hem karadan hem havadan yoğun bir şekilde çalışarak, alevlerin yayılmasını engellemeye ve yangının söndürülmesine yönelik önlemler alıyor. Bölgedeki yoğun mücadele, yangının daha fazla alanı etkisi altına almasını önlemek için sürdürülüyor.

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