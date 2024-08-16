Ödemiş 125. Yıl Kültürpark’ta yer alan ve parkın simgelerinden biri olan dekoratif değirmen, vandalların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verilen değirmen, parkın estetiğine katkı sağlayan unsurlardan biriydi. Ödemiş Belediyesi, olay sonrası bir açıklama yaparak bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Belediyeden sert tepki

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Zarar verince elinize ne geçiyor? 125. Yıl Kültürpark’taki dekoratif değirmene kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce verilen zarar sonrası gerekli onarım ekiplerimizce yapılacak. Ancak ortak kullanım alanlarımıza, milli servetimize karşı bu vandallığın izahı yok. Ortak değerlerimize hep beraber sahip çıkalım" ifadeleri yer aldı.